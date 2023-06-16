Чем опасно чрезмерное употребление воды

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что случится с организмом, если пить слишком много воды.

По словам специалиста, необходимо употреблять столько воды, сколько хочется. Не стоит стремиться выпить определенное количество жидкости.



"Нужно учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион. Есть еще и состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота и другие", – рассказал Поздняков порталу "Доктор Питер".

По мнению врача, избыток жидкости в организме опаснее дефицита.

"В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы. В клетках их становится больше, и, по физическому закону осмоса, жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки. Это вызывает их отек и набухание", – рассказал Поздняков.

Доктор также отметил, что злоупотребление может привести к отеку и набуханию головного мозга.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявляет, что неправильно подобранные ограничения в еде могут стать причиной серьезных заболеваний.

