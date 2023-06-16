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На трассе в ЗКО во время ремонта дороги опрокинулся КамАЗ

ДТП Фото: pixabay
15 июня около 17:00 на объездной дороге Подстепное – Илек опрокинулся КамАЗ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", за рулем грузового авто находился 53-летний водитель ТОО "Жайык Сити".

"При проведении ремонта дороги, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП он получил различные травмы. Его госпитализировали в центральную больницу Теректинского района. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб голени", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно заключения медицинского освидетельствования, водитель был трезв.

Другие обстоятельства ДТП выясняются.

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Елена Беляева
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