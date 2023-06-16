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В одном из районов Алматы на день отключат горячую воду в некоторых домах

В одном из районов Алматы на день отключат горячую воду в некоторых домах Фото: Zakon.kz
Часть зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от горячую воду, сообщает Zakon.kz

По информации "Алматинских тепловых сетей", с 9:00 до 20:00 19 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Улугбека – Саина – Жандосова – Яссауи.

"Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции магистрального трубопровода", – говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что в Алматы злостным должникам теперь будут отключать горячую воду в квартирах. 

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