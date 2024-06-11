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Бегемот из зоопарка Алматы понимает казахский язык

Бегемот из зоопарка Алматы понимает казахский язык, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 13:51 Фото: pixabay
Сегодня, 11 июня 2024 года, Алматинский зоопарк отмечает 17-летие знаменитого бегемота Джамбо. Этой радостной новостью зоопарк решил поделиться с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Видео и рассказ о бегемоте опубликованы на странице в Instagram.

"Путь Джамбо в Казахстан начался в далеком 2009 году, когда он переехал из Израиля, чтобы обрести здесь свой дом и семью. За эти годы он стал настоящим любимцем публики и символом зоопарка. Нельзя не отметить верную спутницу жизни Джамбо – бегемотиху Лотти, с которой они создали крепкую пару. А недавно их семья пополнилась очаровательной дочкой Глорией".Пресс-служба Алматинского зоопарка

Также специалисты отмечают особые отношения Джамбо с киперами.

"Благодаря их стараниям, он научился понимать команды на казахском языке, за что получил ласковое прозвище Жанболат".Пресс-служба Алматинского зоопарка

22 мая 2024 года Алматинский зоопарк выступил с заявлением и решил напомнить всем гостям о важности соблюдения правил безопасности. С наступлением теплых дней число посетителей в зоопарке значительно возрастает, но вместе с этим увеличивается и количество нарушений правил поведения.

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