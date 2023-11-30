Незаконный оборот наркотиков: КНБ провел 18 спецопераций за месяц
Фото: пресс-служба КНБ РК
В ноябре 2023 года Комитет национальной безопасности провел 18 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, по итогам задержаны 27 участников группировок, подозреваемых в причастности к наркопреступлениям.
"В рамках международного сотрудничества совместно со спецслужбами Кыргызстана нейтрализован канал контрабанды 10 кг мефедрона из Алматы в Бишкек. Пресечена деятельность двух крупных подпольных лабораторий по производству психотропных веществ в Алматинском регионе и одной группировки, специализировавшейся на сбыте кокаина в столице".Пресс-служба КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Наряду с этим в Павлодаре и Семее ликвидирован региональный канал поставки т.н. "дизайнерских" наркотиков с обнаружением 500 капсул с гашишным маслом и вейп-сигарет, содержащих наркотические вещества.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"В целом, из незаконного оборота изъято более 150 кг наркотиков и 150 кг химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".Пресс-служба КНБ РК
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