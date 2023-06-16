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Законодательство РК

В Алматы могут запретить рекламу азартных игр

В Алматы могут запретить рекламу азартных игр Фото: unsplash
Акиматом Алматы разработаны и утверждены Правила установки объектов наружной (визуальной) рекламы, которые определяют порядок установки объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе, сообщает Zakon.kz.

По словам и. о. руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Еркебулана Сембаева, правила направлены на установление требований к рекламным конструкциям, обеспечивающих безопасность участников дорожного движения, очистку центра города, равномерное распределение рекламных конструкций по городу, а также на улучшение архитектурного облика города путем уменьшения доли стихийной рекламы и крупноформатных конструкций.

"Также разработаны и утверждены Правила размещения изображений наружной (визуальной) рекламы, которые определяют порядок размещения изображений наружной (визуальной) рекламы", – сказал он.

В данных правилах была предусмотрена норма, запрещающая рекламу азартных игр. К сожалению, Министерство юстиции РК на протяжении шести месяцев отказывало в согласовании данной нормы, мотивируя тем, что нижестоящий нормативно-правовой акт не может противоречить законодательному акту (Закону РК "О рекламе").

"В связи с вышеизложенным акиматом Алматы предпринимаются дальнейшие меры по внесению запрета рекламы азартных игр в Закон Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы".Еркебулан Сембаев

12 апреля 2023 года сообщалось, что за три года казахстанцы потратили более триллиона тенге на азартные игры. Об этом в своем депутатском запросе премьер-министру Алихану Смаилову заявил мажилисмен Руслан Берденов.

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