Пять человек погибли в аварии на трассе в ЗКО
Фото: mgorod.kz
9 января 2024 года на трассе в Западно-Казахстанской области в аварии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло в Жангалинском районе, на трассе Жангала – Чапаево, между поселками Акбалшык и Пятимар.
Лоб в лоб столкнулись Toyota Estima и Hyundai SantaFe, пишет "Мой город".
"В результате столкновения пять человек погибли. Личности погибших устанавливаются", – сообщили в ДП ЗКО.
Накануне в ЗКО на трассе Уральск-Атырау произошла смертельная авария: погибли три человека.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript