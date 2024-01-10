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Пять человек погибли в аварии на трассе в ЗКО

Фото: mgorod.kz Фото: mgorod.kz
9 января 2024 года на трассе в Западно-Казахстанской области в аварии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в Жангалинском районе, на трассе Жангала – Чапаево, между поселками Акбалшык и Пятимар. 

Лоб в лоб столкнулись Toyota Estima и Hyundai SantaFe, пишет "Мой город".

"В результате столкновения пять человек погибли. Личности погибших устанавливаются", – сообщили в ДП ЗКО.

Накануне в ЗКО на трассе Уральск-Атырау произошла смертельная авария: погибли три человека. 

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Жанель Абдрахманова
Западно-Казахстанская область
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