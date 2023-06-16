Криптобиржи из США могут перекочевать в другие страны –эксперты

Давление на криптобиржи США может привести к миграции криптовалют в другие страны, при этом заметного снижения к криптоактивам не предвидится. Таким мнением с Zakon.kz поделились финансовые эксперты.

Страсти на криптобиржах или попытка регулирования

На криптовалютном рынке США уже вторую неделю бушуют страсти. 5 и 6 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданские иски против двух крупнейших криптовалютных бирж, Binance и Coinbase. SEC утверждает, что 61 криптовалюта стоимостью 100 миллиардов долларов является ценными бумагами.

Биржи также обвинялись в незарегистрированной торговле, незарегистрированном брокерском и дилерском бизнесе. Более того, иски коснулись и напрямую основателя компании Binance Чанпэна Чжао. SEC также утверждают, что Чжао и Binance осуществляют контроль над активами клиентов платформ, позволяя им объединять активы клиентов или перенаправлять активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации под названием Sigma Chain, которую контролирует Чжао.

Вслед за иском SEC подала ходатайство о блокировке активов Binance. По мнению регулятора, так средства пользователей будут в безопасности.

За несколько дней из-за действий американского регулятора с криптобирж Binance и Coinbase вывели почти $4 миллиарда долларов.

"Выдвинутые обвинения – это один из шагов SEC в ужесточении регулирования рынка криптовалют. Подобная политика SEC ограничивает доступ американских инвесторов на рынок, вынуждая их выводить и продавать активы, а также вносит недопонимание участников рынка в отношении других бирж, которые работают в Американской юрисдикции, таких как Coinbase, Kraken и подобных", – говорит эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев.

Эксперт отметил, что под давлением этого в данный момент наблюдается вывод активов на всех доступных в США площадках. При этом другие криптобиржи продолжают работу в обычном режиме.

"Последний год, позиция SEC становится все более и более запретительной в отношении криптовалют как из-за высоких регуляторных и финансовых рисков на данном рынке, так и из-за дефолта FTX в 2022 году, который стал самым крупным дефолтом криптовалютной биржи в США и затронул большое количество инвесторов". Алексей Корнев

Запрет на долларовые депозиты

После исков SEC Binance US сообщила, что больше не будет предоставлять клиентам депозиты в долларах, а с 13 июня на бирже будет остановлен вывод средств фиатной валюты в американских долларах.

По словам Алексея Корнева, отсутствие возможности депозита в долларах касается только подразделения Binance в США, которое работало исключительно на американском рынке.

"На данный момент активы клиентов Binance US находятся в своего рода серой зоне, поэтому такое решение было принято, чтобы не создавать для клиентов новых рисков. Насколько мне известно, данное решение не повлияло на политику Binance в других странах". Алексей Корнев

Миграция крипторынка

На фоне всех этих событий возникает вопрос – не вызовет ли попытка зарегулировать криптовалюты в США снижение интереса к крипторынку и массовый уход от инвестиций в криптовалюты.

Финансовый консультант Арман Бейсембаев не исключает, что определенное охлаждение может произойти, но кардинальных изменений не будет.

"В конце концов, произойдет просто перераспределение активов в пользу других площадок и монет. Что можно ожидать точно, так это массовый исход криптокомпаний из США в виду невозможности продолжения деятельности из-за давления властей, которые откровенно душат эту отрасль". Арман Бейсембаев

Кроме того, аналитик подчеркивает, что давление на криптовалюты сегодня происходит только в США. В других странах, например в Гонконге, Бразилии, России, ОАЭ и в Казахстане "их с радостью готовы принять". Для этого в том числе создаются целые криптохабы и специальные экономические зоны для этого.

"Можно ожидать переформатирования рынка криптовалют в пользу других стран, которые и могут стать основными бенефициарами новой финансовой архитектуры. США же в свою очередь, в лице ФРС просто боится конкуренции и не хочет потерять централизацию и монополию на эмиссию – отсюда и давление, которое граничит с плохо прикрытой попыткой уничтожения". Арман Бейсембаев

США совершают огромную ошибку

На днях суд отклонил требование SEC о замораживании активов Binance.US. Судья Эми Берман Джексон из окружного суда округа Колумбия обязала стороны продолжить переговоры.

Как отметил на своем telegram-канале эксперт Евгений Коган, несмотря на то, что суд встал на сторону криптобиржи, а не государства в лице SEC, юридические споры далеки от окончания.

"США совершают огромную ошибку, которая вкупе с еще рядом действий и упущений приведет к ослаблению роли доллара, деградации своего влияния на мир", – считает Евгений Коган.

Примечательно, что большая часть долгосрочных криптоинвесторов остались "на удивление спокойны", не проявляя никакой заметной реакции на новости, такие данные приводит аналитическая платформа Glassnode. Так, объем их поступлений составил всего 0,004% от совокупного баланса криптобирж. Кроме того, в две трети торговых дней в исторической ретроспективе наблюдался больший относительный приток. Событий последних недель "испугались" только розничные инвесторы.

Судя по всему, события с исками против криптобирж пугают преимущественно американских инвесторов. Криптоинвесторы всех других стран пока рисков для себя не видят.