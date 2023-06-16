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Когда переделают резиденцию в Костанайской области

реабилитация, Костанайская область, резиденция Фото: pixabay
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в СЦК рассказал, когда президентскую резиденцию переделают под реабилитационный центр для детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кумар Аксакалов напомнил, что есть соответствующее поручение президента, открыть в здании, предназначенном для приема высокопоставленных гостей, реабилитационный центр для детей с инвалидностью.

"На сегодня ведется подготовка проекто-сметной документации. Необходимые средства выделены. К осени эта работа начнется, так как нужны подъемники, чтобы поднимать на детей второй этаж, надо расширить дверные проемы для удобного перемещения детей в инвалидных колясках. Есть соответствующие свои требования к реабилитационным центрам. Эти требования нужно соблюдать", - сказал аким.

8 февраля сообщалось, что в Актау и Актобе резиденции главы государства будут переданы на нужды детей.

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Аксакалов Кумар Костанайская область
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