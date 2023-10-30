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Трое иностранцев погибли при ДТП в ЗКО

Трое иностранцев погибли в ДТП в ЗКО Фото: пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области
Трое человек погибли и трое пострадали в результате ДТП в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что столкновение машин произошло 29 октября на трассе Самара – Шымкент.

"34-летний гражданин Таджикистана за рулем Kia Rio ехал с ЗКО в сторону поселка Кобда. На 606-ом километре дороги он столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 31-летнего гражданина Узбекистана", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
Трое иностранцев погибли в ДТП в ЗКО

Фото: пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

В результате аварии оба водителя, а также один пассажир скончались на месте происшествия. Еще трое пострадали: двоих госпитализировали с различными травмами.

Трое иностранцев погибли в ДТП в ЗКО

Фото: Департамента полиции Актюбинской области

Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц".

В ночь на 30 октября стало известно о другой смертельной аварии. Один человек погиб в результате ДТП с машиной скорой помощи в Талдыкоргане. Еще один пострадавший в реанимации.

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