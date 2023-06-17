Эндокринолог назвала лучшие напитки в жару
Пить в жаркую погоду нужно, удовлетворяя потребности организма во влаге, не менее 2 л воды в день (35-40 мл на 1 кг веса), утверждает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в интервью KP.RU.
Она уточнила, что при этом вода должна быть не холодной, а комнатной температуры или даже 35–40 градусов — так организм максимально насыщается.
По ее словам, холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов.
"В жару организм и без того работает с большими нагрузками, то есть иммунитет напряжен, лишний "пинок" в виде холодной воды ему не нужен", - подчеркнула специалист.
Также, по ее мнению, в жаркий день можно выпить одну-две порции прохладных чая и кофе, но не больше.
"Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут. Квас, если он без сахара и домашний, полезен и очень хорош, как продукт ферментирования", - объяснила Павлова.
Она добавила, что организм, в достаточной степени насыщенный водой, обладает хорошей терморегуляцией, а следовательно, уменьшается шанс получить тепловой удар.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее диетолог назвала самые полезные продукты в жару.