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Эндокринолог назвала лучшие напитки в жару

Эндокринолог назвала лучшие напитки при жаре Фото: pxhere
Специалист рассказала о правилах соблюдения питьевого режима в жару, сообщает Zakon.kz.

Пить в жаркую погоду нужно, удовлетворяя потребности организма во влаге, не менее 2 л воды в день (35-40 мл на 1 кг веса), утверждает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в интервью KP.RU.

Она уточнила, что при этом вода должна быть не холодной, а комнатной температуры или даже 35–40 градусов — так организм максимально насыщается.

По ее словам, холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов.

"В жару организм и без того работает с большими нагрузками, то есть иммунитет напряжен, лишний "пинок" в виде холодной воды ему не нужен", - подчеркнула специалист.

Также, по ее мнению, в жаркий день можно выпить одну-две порции прохладных чая и кофе, но не больше.

"Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут. Квас, если он без сахара и домашний, полезен и очень хорош, как продукт ферментирования", - объяснила Павлова.

Она добавила, что организм, в достаточной степени насыщенный водой, обладает хорошей терморегуляцией, а следовательно, уменьшается шанс получить тепловой удар.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог назвала самые полезные продукты в жару.

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