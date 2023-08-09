Эндокринолог рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в жару

Российский эндокринолог Наталия Мазурина рассказала какие продукты помогут организму легче перенести жару и отчего лучше отказаться, сообщает Zakon.kz

По мнению врача, следует отказаться от мясных деликатесов, жирного мяса, копченостей, жирных соусов и фастфуда.

"Люди с ожирением и сахарным диабетом II типа должны ограничить прием фруктов и ягод до двух небольших порций в день", - написала Мазурина в Telegram-канале Минздрава и отметила, что также лучше не пить фруктовые соки и сладкие напитки.

По словам медика, в жару в рационе должно быть больше овощей и зелени.

Пить воду в достаточном количестве.

Ходьба, езда на велосипеде, спортивные игры будут оказывать положительный эффект в вечернее время, когда температура воздуха снижается;

В рацион следует включить больше овощей и зелени.

Рекомендуется употреблять кисломолочные продукты жирностью до 2,5%, творога до 5%.

Ранее мы уже писали о том, какие продукты лучше не есть в жару.