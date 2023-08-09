Эндокринолог рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в жару
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Российский эндокринолог Наталия Мазурина рассказала какие продукты помогут организму легче перенести жару и отчего лучше отказаться, сообщает Zakon.kz
По мнению врача, следует отказаться от мясных деликатесов, жирного мяса, копченостей, жирных соусов и фастфуда.
"Люди с ожирением и сахарным диабетом II типа должны ограничить прием фруктов и ягод до двух небольших порций в день", - написала Мазурина в Telegram-канале Минздрава и отметила, что также лучше не пить фруктовые соки и сладкие напитки.
По словам медика, в жару в рационе должно быть больше овощей и зелени.
- Пить воду в достаточном количестве.
- Ходьба, езда на велосипеде, спортивные игры будут оказывать положительный эффект в вечернее время, когда температура воздуха снижается;
- В рацион следует включить больше овощей и зелени.
- Рекомендуется употреблять кисломолочные продукты жирностью до 2,5%, творога до 5%.
Ранее мы уже писали о том, какие продукты лучше не есть в жару.
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