Двухлетний малыш утонул в Каспийском море

Двухлетний ребенок 5 июня утонул в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

"В Каспийском море утонул ребенок 2022 года рождения. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км. от села Курык Каракиянского района. Причина – нарушения требований и норм правил поведения на воде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства трагедии выясняются следственной оперативной группой.

"Призываем соблюдать правила безопасности на воде, а именно не оставлять детей без присмотра", – призвали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Восточном Казахстане утонул трехлетний ребенок, который остался без присмотра родителей.

