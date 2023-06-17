Школьницу избили сверстницы в Кентау

Три школьницы жестоко избили девочку-сверстницу в Кентау Туркестанской области. В полиции начали проверку, сообщает Zakon.kz.

Видео с девочкой-подростком в ссадинах и синяках опубликовала мама школьницы. Женщина возмущена и требует наказать виновных, пишет Otyrar.

Жительница Кентау утверждает, что ее дочь-подростка избили три сверстницы. 16 июня пострадавшую девочку с травмами доставили в больницу. Что стали причиной конфликта между подростками не известно.

В департаменте полиции Туркестанской области подтвердили, что факт зарегистрирован полицейскими после того, как девочку привезли в больницу.

"16 июня в отдел полиции города Кентау поступило сообщение о том, что в больницу доставлена несовершеннолетняя девушка с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрировали в отдел полиции Кентау. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка. Все обстоятельства произошедшего выясняются". Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области

15 июня стало известно, что в Караганде школьники толпой избили одноклассника. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, зарегистрировано уголовное дело по статье "Хулиганство".

15 апреля 2023 года в Семее школьницы жестоко избили сверстницу. В полиции тогда заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".