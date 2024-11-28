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Законодательство РК

Кентау отнесут к предкризисной зоне Приаралья

Экология, город, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 13:19 Фото: Facebook/Акимат города Кентау
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК рассказал, могут ли признать Кентау зоной экологического бедствия, сообщает Zakon.kz.

Дархан Сатыбалды признал, что этот вопрос обсуждался с начала 2000-х годов.

"Что это дает? Это дает дополнительную надбавку к заработной палате в размере 20%. Минздрав и Минэкологии провели соответствующие исследования, по итогам они признали, что есть влияние экологии на жителей Кентау, и принято решение, что этот город можно отнести к экологической зоне. Но дополнительно это требует 6 млрд тенге. Мы сейчас рассматриваем предложение республики, из каких источников эти средства будут – либо из республиканского, либо из местного бюджета. Но, в целом, уже можно сказать, что такое решение (об отнесении Кентау к предкризисной зоне Приаралья. – Прим. ред.) принято", – сказал он.

30 апреля 2024 года сообщалось, что порядка 16 млрд тенге выделили на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды. Таким образом правительство Казахстана продолжает работу по масштабной модернизации теплоэнергетического комплекса республики.

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