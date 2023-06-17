Переизбыток витаминов может быть опасным для здоровья

Нутрициолог Татьяна Семенова предупредила об опасности переизбытка некоторых витаминов в организме человека, сообщает Zakon.kz.

Переизбыток витаминов, гипервитаминоз, может стать опасным для человека. Бесконтрольное употребление аптечных витаминов, самостоятельное их назначение, а также высокая дозировка могут привести к неприятным последствиям и вызвать токсических эффект.

Перечень самых опасных в больших дозах витаминов перечислила нутрициолог Татьяна Семенова, передает Газета.Ru. По словам эксперта, особенно опасным для организма считается переизбыток витаминов A, D, B6, B12 и PP.

"Одним из наиболее вредным витаминов при переизбытке является витамин А. Считается, что он полезен для зрения, красоты кожи, иммунитета и репродуктивного здоровья. Однако его переизбыток может привести к тошноте, ухудшению зрения, нарушению функции печени и почек и судорогам. Также возможно выпадение волос, ломкость ногтей, паралич, явления дерматита, головная боль, сонливость, рвота и светобоязнь". Нутрициолог Семенова

Второй опасный витамин в избытке – витамин D, в погоне за восполнением которого многие принимают самоназначенные комплексы, превышающие суточную норму – 600-1000 МЕ. К опасным последствиям относят гиперкальциемию и гиперкальциурию, нарушения транспорта калия и магния. Может возникнуть тошнота, рвота, выраженная слабость, а также боли в костях и суставах.

Не стоит нарушать прием витаминов B6 и B12. Их переизбыток может приводить к нарушениям нервной системы, мышечной слабости и ухудшению психоэмоционального состояния.

"Опасна в избытке и никотиновая кислота или витамин РР. Хотя он имеет большое значение для роста, окисления, клеточного дыхания, белкового и углеводного обмена, в переизбытке может вызвать приливы, тошноту, рвоту, аритмию". Нутрициолог Семенова

В случае, если подобные симптомы нашли у себя, нужно прекратить прием препаратов и обратиться к врачам, говорит специалист.

Ранее специалист по питанию, дала рекомендации относительно количества фруктов и овощей, которые следует употреблять ежедневно. Согласно рекомендациям диетолога, норма не должна быть меньше 500 грамм в сутки.