Какие супы опасны для здоровья

тарелки, суп, сухари, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 11:33 Фото: pexels
Супы на наваристых мясных бульонах могут быть вредны при некоторых заболеваниях. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Софья Кованова. Специалист также рассказала, от каких блюд лучше отказаться, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, большинству людей полезны легкие супы на овощном или нежирном бульоне с источником белка и клетчатки.

"Наваристые мясные бульоны, солянка, жирный харчо и сливочные крем-супы с большим количеством соли и насыщенных жиров нежелательны при гипертонии, подагре, заболеваниях ЖКТ и склонности к отекам. В таких случаях они могут ухудшить самочувствие".Софья Кованова

Как сказано в публикации издания "АиФ, стоит обратить внимание на рекомендуемые варианты: уха, суп-пюре из брокколи, фасолевый суп и куриный с зеленью.

Назван худший фрукт для завтрака

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, что пищевые привычки, сформированные десятилетиями, сложно менять. Однако то, что подходило в 40 лет, в 70-80, к сожалению, может уже вредить здоровью.

Ошибка в тексте: