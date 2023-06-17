Рыбакина и Бублик отмечают свои дни рождения

17 июня дни рождения сразу двух лучших теннисистов Казахстана – Елены Рыбакиной и Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

Поздравления по случаю дня рождения опубликовала Казахстанская федерация спорта.

Первой ракетке Казахстана, Елене Рыбакиной исполнилось 24 года.

Елена Рыбакина официально признана третьей ракеткой мира. 12 июня 2023 года Ассоциация женщин-теннисисток (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, по итогам которого казахстанка Елена Рыбакина поднялась на историческое третье место.

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Александру Бублику исполнилось 26 лет.

Неудачу потерпел во втором круге ATP 250 в голландском Хертогенбоше наш лучший теннисист Александр Бублик, который за выход в третий круг данных соревнований проиграл девятой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру – 4:6, 2:6.

