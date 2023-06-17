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Началось выступление Токаева на втором заседании Национального курултая

Касым-Жомарт Токаев Фото: Акорда
Началось выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат", сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи.

"Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения. Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане".

По словам президента нам нужно научиться извлекать уроки из трагедий.

"Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения. Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете".

Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

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