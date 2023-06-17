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Президент: Международная ситуация не внушает оптимизма

Президент Фото: akorda.kz
На Курултае Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас происходит беспрецедентное обострение международной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По его словам некоторые крупные страны пытаются продавить свою повестку.

"Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты".

По словам президента, это влияет на культуру и духовенство.

"Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию".

Он отметил, что ситуация не внушает оптимизма.

"Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов. Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда".

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курылтае заявил, что становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества.

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