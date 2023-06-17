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Токаев высказался об идеологии современного Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, Национальный курылтай, образование Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Касым-Жомарт Токаев на Национальном курылтае заявил, что становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал.

"Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества. Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. Глядя на соотечественников – патриотичных, талантливых, смелых, образованных, целеустремленных, трудолюбивых – я с большим оптимизмом смотрю в будущее", - заявил он.

Президент добавил, что видит, как казахстанская молодежь, растущая в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывая миру уникальность Казахстана, ее мировосприятие и самобытность.

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