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Общество

Касым-Жомарт Токаев высказался о метапневмовирусе в Китае

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 14:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о метапневмовирусе, который вызывает обеспокоенность в обществе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 января 2025 года рассказали в пресс-службе президента.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время посещения дома студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Ранее СМИ активно сообщали о том, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

В связи с этим 5 января 2025 года Минздрав Казахстана выступил с заявлением, из которого следовало, что:

"Метапневмовирус человека – это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве".

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По данным Минздрава, с начала октября 2024-го в Казахстане выявили всего 30 случаев метапневмовируса. Ведомство призвало казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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