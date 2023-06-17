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Токаев поручил усовершенствовать государственную символику

Государственные символы, Национальный курылтай, Касым-Жомарт Токаев Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае напомнил о необходимости дальнейшего совершенствования геральдической символики страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности необходимо вести системную идеологическую работу.

"Необходимо усовершенствовать государственную символику. Сегодня уровень влияния любого государства во многом определяется силой национального бренда, для эффективного продвижения которого важно придерживаться единой стилистики и общих стандартов. Наши символы должны четко и ярко выражать наш уникальный национальный код", заявил президент.

Он напомнил о необходимости дальнейшего совершенствования геральдической символики страны.

"Нужно привести к единому знаменателю гербы наших регионов и городов. Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Это вызывает обоснованную критику общественности. Поэтому в данной сфере необходимо провести тщательный анализ и выработать общие подходы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Следует, по его словам, также  упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов.

Ранее глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

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