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Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Токаев Фото: Акорда
Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Во время посещения главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан".

Также президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.

17 июня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркестанскую область на заседание Национального курултая.

В мероприятии наряду с членами курултая примут участие Председатель Сената Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, руководящий состав Администрации Президента, советник Президента и другие должностные лица.

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