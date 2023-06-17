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Тайник с оружием обнаружили акмолинские полицейские в доме сельчанина

Автомат Фото: pixabay
Сотрудниками управления по противодействию экстремизму в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в селе Садовое Зерендинского района в доме местного жителя обнаружили тайник с оружием, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, изъяты автомат Калашникова АКСУ-74 и 29 патронов к нему калибра 5,45 мм и охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра.

По словам сельчанина, автомат и патроны ему остались от умершего друга, а ружье – наследство отца.

Начато досудебное расследование. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. В рамках расследования показания акмолинца будут тщательно проверены.

Ранее в пригороде Семея был найден тайник с оружием и боеприпасами. 

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Ирина Мишура
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