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Гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии-2023

Гимнастика Золото ЧА Фото: Instagram/kazgymfederation
Завершились финальные выступления азиатского первенства по спортивной гимнастике среди мужчин, которое проходит в Сингапуре, где не было равных казахстанцу Нариману Курбанову, сообщает Zakon.kz.

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Представитель сборной Казахстана Курбанов завершил соревнования на коне с 15,333 баллами и выиграл золотую медаль. Серебряная награда досталась иорданскому гимнасту, а на третьем месте оказался уроженец Японии, передает пресс-служба Федерации казахстанской гимнастики.

Гимнастика Серебро Потанин

Фото: Instagram/kazgymfederation

17 июня копилка наших гимнастов пополнилась еще одной медалью, в вольных упражнениях на Чемпионате Азии второе место завоевал Дмитрий Потанин. Он уступил "золото" филиппинскому спортсмену. "Бронза" досталась китайскому гимнасту. В этой дисциплине также выступил еще один казахстанец Милад Карими, который завершил свое выступление на 5-ой позиции.

Днем ранее, мужская сборная Казахстана заработала бронзовую награду Чемпионата Азии-2023 в командном турнире. Для казахстанской дружины это была первая медаль, которую они завоевали в истории проведения континентальных первенств.

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