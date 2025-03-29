Землетрясение в Кыргызстане: повреждены почти 50 домов

В результате землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего накануне, 28 марта, в Таласской области Кыргызстана, повреждения зафиксированы в 48 жилых домах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

Согласно уточненным данным районной комиссии по гражданской обороне, больше всего пострадали села Көпүрө-Базар (26 домов), Арал (12), Талды-Булак (6), Үч-Эмчек (2), Манас (1) и Көк-Ой (1). Из общего числа пострадавших домов 31 застрахован, остальные 17 – нет. По каждому из поврежденных объектов составлены акты.

Сейсмологи зафиксировали первый подземный толчок 28 марта в 4:42, второй – в 16:56. По данным Центральноазиатского института прикладных исследований земли (ЦАИИЗ), эпицентр находился на территории Таласской области, магнитуда составила 5,3.





С момента происшествия силы МЧС и местные органы были приведены в режим повышенной готовности, начаты обследования, задействованы оперативные группы.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

Токаев поручил восстановить объекты в Жамбылской области после землетрясения.