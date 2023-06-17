Врач посоветовала никогда не вознаграждать себя едой

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала никогда не вознаграждать себя едой за какие-то действия и заслуги, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, это один из признаков расстройства пищевого поведения.

"Если вы уже относитесь к еде, как к главному (если не единственному) удовольствию в жизни, к сожалению, это говорит о расстройстве пищевого поведения", – объяснила она в Telegram.

Кроме того, такие вознаграждения могут свидетельствовать о депрессивном расстройстве.

И то, и другое, по ее словам, может привести к набору лишнего веса и к другим серьезным проблемам.

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