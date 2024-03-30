Почему лучше отказаться от еды, приготовленной во фритюре, рассказала врач

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что еда, приготовленная во фритюре прямой путь не только у ожирению, но и к слабоумию, сообщает Zakon.kz

Речь идет о картофеле фри, луковых кольцах и хрустящей курочке, которые готовят в кафе и ресторанах и где масло во фритюрницах чаще всего не меняется достаточно долго.

Как отметила в своем Telegram-канале доктор Павлова в такой пище содержится огромное количество конечных продуктов гликирования - одного из главных факторов старения. Множество трансжиров и других вредных соединений. Идёт большая нагрузка на сердце, сосуды и печень. А теперь ещё выяснилось, что такая еда плохо влияет на ясность нашего ума.

"Исследование на крысах показало, что частое потребление переработанного масла усиливает нейродегенерацию. Воздействие ведётся на связь между кишечником, печенью и мозгом, которая, в свою очередь, имеет решающее значение для различных физиологических функций. Нарушение этой связи приводит к неврологическим расстройствам. Любопытно, что негативный эффект от регулярного потребления переработанного масла распространялся даже на следующее поколение подопытных", - отметила Павлова.

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