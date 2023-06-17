Во Франции задержан подозреваемый в попытке покушения на жизнь Макрона

Французские правоохранители задержали радикального активиста, подозреваемого в попытке покушения на жизнь президента страны Эммануэля Макрона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Parisien, покушение произошло еще в апреле.

"Ультралевый активист попал под следствие и был помещен под стражу. Ему вменяют желание совершить покушение на жизнь президента Республики в апреле", – говорится в сообщении издания.

По информации газеты, речь идет об инциденте, произошедшем 27 апреля во время визита французского лидера в департамент Ду по случаю 175-летия упразднения рабства в стране. О мероприятии с участием президента СМИ стало известно за несколько дней, и на месте собрались противники его политики, в частности пенсионной реформы. Протестующие даже пытались прорвать оцепление, из-за чего жандармам пришлось применить слезоточивый газ.

После окончания мероприятия 20-летний активист левого движения запустил в вертолет Макрона во время отбытия дымовую шашку. По итогам расследования была установлена личность преступника, после чего его задержали у него дома и поместили под стражу. Антитеррористическая прокуратура вынесла ему обвинения по трем пунктам: попытка уничтожения вертолета жандармерии, покушение на жизнь находившихся в нем сотрудников службы безопасности и покушение на жизнь главы государства, говорится в статье.

Отмечается, что сам задержанный не отрицал свой поступок и заявил, что хотел таким образом дать Макрону понять, что жители страны не согласны с его политикой. Прокуратура настаивает на содержании преступника под стражей во время продолжения судебной процедуры, мужчина также обязан пройти психиатрическую экспертизу, пишет издание.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что протестующие устроили пожар в одном из любимых ресторанов президента Франции Эммануэля Макрона в Париже во время столкновений с полицией.

