Речь Макрона перед военными вызвала возмущение во Франции

Французский военнослужащий демонстративно ушел со сцены во время речи президента Эммануэля Макрона, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, в своем выступлении французский президент говорил о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии, чтобы увеличить "способность нации к сопротивлению".

На кадрах можно увидеть обеспокоенный взгляд у стоящего за спиной Макрона военнослужащего. Он глубоко дышал и периодически смотрел по сторонам, а затем и вовсе покинул сцену.

<br>

Это видео распространилось в интернете и вызвало насмешки среди пользователей.

Ранее в США планируют повторно проверить заявки мигрантов на убежище.