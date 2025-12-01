#АЭС в Казахстане
Мир

Речь Макрона перед военными вызвала возмущение во Франции

Президент Франции, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 07:40 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Французский военнослужащий демонстративно ушел со сцены во время речи президента Эммануэля Макрона, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, в своем выступлении французский президент говорил о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии, чтобы увеличить "способность нации к сопротивлению".

На кадрах можно увидеть обеспокоенный взгляд у стоящего за спиной Макрона военнослужащего. Он глубоко дышал и периодически смотрел по сторонам, а затем и вовсе покинул сцену.

Это видео распространилось в интернете и вызвало насмешки среди пользователей.

Ранее в США планируют повторно проверить заявки мигрантов на убежище.

Аксинья Титова
