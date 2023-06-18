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Президент поздравил медицинских работников

медики Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил работников медицинской сферы с их профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравление с Днем медицинского работника глава государства опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

Ежегодно в 3-е воскресенье июня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Во все времена профессия врача считалась благородной. Медики продлевают и спасают человеческие жизни, проводят сложные манипуляции в организме человека. К Дню медицинского работника корреспондент Zakon.kz поговорил с ведущими врачами Шымкента.

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