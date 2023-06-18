Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Фото: из соцсетей
Фото предполагаемого захватчика банка в Астане публикуют в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка.
Фото: соцсети
По данным разных СМИ, он вооружен пистолетом. В заложниках находятся семь девушек и один охранник. Жильцов дома, где расположено отделение банка, эвакуировали.
По официальным данным Kaspi, в отделении находились только сотрудники банка.
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