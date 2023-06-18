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Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете

предполагаемый захватчик Фото: из соцсетей
Фото предполагаемого захватчика банка в Астане публикуют в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка. 

предполагаемый захватчик

Фото: соцсети

По данным разных СМИ, он вооружен пистолетом. В заложниках находятся семь девушек и один охранник. Жильцов дома, где расположено отделение банка, эвакуировали.

По официальным данным Kaspi, в отделении находились только сотрудники банка.

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