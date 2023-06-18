С мужчиной, захватившим отделение банка, ведут переговоры

Профессионалы ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Астаны, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек.

Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.

Также сообщается, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

По данным разных СМИ, он вооружен пистолетом. В заложниках находятся семь девушек и один охранник. Жильцов дома, где расположено отделение банка, эвакуировали.

По официальным данным Kaspi, в отделении находились только сотрудники банка.