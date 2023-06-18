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Законодательство РК

Глава МВД вел переговоры с захватчиком отделения банка

Астана Фото: Zakon.kz
В отделении Каspi bank провели успешную силовую операцию, заявили в полиции. Все заложники освобождены. В переговорах участвовал министр внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, заложников освободили после штурма. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен и доставлен в ИВС.

Всех заложников осмотрели медики. Никто из них и сам захватчик не пострадал.

Переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией, сообщили в полиции. 

На месте также был аким Астаны Женис Касымбек. Эту информацию подтвердили в акимате столицы.

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18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

По неподтвержденным данным, имя захватившего отделение Kaspi в Астане – Алихан Мурадов, ему 30 лет.

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