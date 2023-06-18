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Полиция задержала захватчика отделения банка в Астане

Астана Фото: Zakon.kz
Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, всех заложников освободили, захватчика задержали. 

В соцсетях распространяют информацию о подозреваемом: 

  • Имя захватившего отделение Kaspi в Астане - Алихан Мурадов, ему 30 лет.
  • Он родился в Жамбылской области.
  • Имеет небольшой кредит в банке.
  • С 2013 года он числится в наркологическом учете.
  • Дважды был подозреваемым в различных уголовных делах.




18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

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Около часа с ним вели переговоры. На месте работали сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

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