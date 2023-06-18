Полиция задержала захватчика отделения банка в Астане

Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, всех заложников освободили, захватчика задержали.

В соцсетях распространяют информацию о подозреваемом:

Имя захватившего отделение Kaspi в Астане - Алихан Мурадов, ему 30 лет.

Он родился в Жамбылской области.

Имеет небольшой кредит в банке.

С 2013 года он числится в наркологическом учете.

Дважды был подозреваемым в различных уголовных делах.













18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

Около часа с ним вели переговоры. На месте работали сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались.