Марат Ахметжанов озвучил детали штурма
Министр сказал, что лично разговаривал с захватчиком.
"Я с ним разговаривал. Он проверил мои данные. Он держал девушку, которой угрожал. Сейчас идет следствие. Я еще раз говорю – нет пострадавших".Марат Ахметжанов
По словам министра, заложников осматривают, потому, что при штурме применяли слезоточивый газ.
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Ахметжанов заявил, что никто не ранен.
"Я вам ответственно заявляю, что никто не ранен, потому что мы применяли штурмовые спецсредства", – сказал министр.
Звук выстрела, который все услышали, – шумовая граната, примененная при штурме.
На вопрос: "было ли сопротивление", министр ответил, что было.
"Был силовой захват, конечно, было сопротивление. Никто не пострадал, все живу и здоровы", – заключил министр МВД.
Касательно требований:
"Требования незаконные. Были разные требования. Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников, чтобы с ним переговорили. Но он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию".Марат Ахметжанов
18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.
По неподтвержденным данным, имя захватившего отделение Kaspi в Астане - Алихан Мурадов, ему 30 лет.