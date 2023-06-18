Казахстанцы временно не смогут воспользоваться услугами по линии недвижимости

В связи с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости 19 июня текущего года все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны, передает Zakon.kz.

Как сообщили в НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан", будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

"Также сообщаем, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов". НАО "Государственная корпорация"

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства.

Ранее в Министерстве цифрового развития совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции уже предупреждали, что с 16 по 18 июня текущего года пройдет второй этап переноса данных на новую информационную систему. По этой причине временно будут недоступны услуги по линии недвижимости и земельного кадастра.