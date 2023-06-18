Сборная Италии завоевала "бронзу" Лиги наций

Сборная Италии стала бронзовым призером Лиги наций - 2023, победив в матче за третье место команду Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Игра проходила на стадионе "де Гролш Весте" в Энсхеде и завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянцев.

Первый гол забил Федерико Димарко уже на шестой минуте. На 20-й Давиде Фраттези удвоил преимущество итальянцев. Команда Нидерландов сократила разницу в счете во втором тайме – на 68-й минуте забил Стивен Бергвейн. Но уже через пять минут Федерико Кьеза отправил в ворота хозяев третий мяч. Окончательный счет на табло установил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте.

Итальянцы взяли "бронзу" Лиги наций второй раз подряд.

В полуфинале итальянцы уступили испанцам со счетом 1:2, а голландцы – хорватам со счетом 2:4 в дополнительное время.

В финале Лиги наций сыграют Хорватия и Испания. Матч состоится 19 июня в 00:45 по времени Астаны.