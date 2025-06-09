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Спорт

Слезы Роналду и фееричная победа: сборная Португалии во второй раз выиграла Лигу наций

сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 06:10 Фото: Instagram/portugal
Сборная Португалии 8 июня в Мюнхене одержала победу над командой Испании в финальном матче футбольной Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

В основное время матча, которое закончилось со счетом 2:2, в команде победителей отличились защитник Нуну Мендеш (26-я минута) и нападающий Криштиану Роналду (61-я). У испанцев забили полузащитник Мартин Субименди (21-я) и нападающий Микель Оярсабаль (45-я). В серии пенальти португальцы победили со счетом 5:3.

Как пишет talkSPORT, Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе сборной Португалии на встрече против команды Испании и забил гол (61-я минута). Однако на 88-й минуте встречи футболист получил повреждение и был вынужден выбыть из игры. Когда команда победила, Роналду, наблюдавший за происходящим со стороны, упал на колени и тут же расплакался.

Сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз. До этого она становилась победителем турнира в первом его розыгрыше в 2019 году.

Ранее Криштиану Роналду назвал фаворита на "Золотой мяч".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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