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Законодательство РК

В Экибастузе учителя обвинили в домогательстве к школьнице

домогательство Фото: pixabay
В соцсетях родители 14-летней школьницы заявили о непристойном поведении учителя физкультуры, сообщает Zakon.kz.

По словам матери девочки, педагог приставал к ее дочери.

"Он ей писал и отправлял голосовые сообщения с непристойными предложениями и намеками на близость с ним", – цитирует автора поста Pavlodarnews.kz.

На ситуацию отреагировали в отделе образования Экибастуза.

"Никаких обращений родителей, учеников ни прежде, ни сейчас в отношении этого педагога не было. Как только мы увидели эту информацию в соцсетях, передали ее в полицию для назначения проверки", – уточнили в отделе.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 123 УК РК "Понуждение к половому сношению".

Ранее сообщалось, что в Узбекистане учителя арестовали на пять суток за домогательства к девочкам.

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Павлодарская область Экибастуз
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