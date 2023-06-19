В Экибастузе учителя обвинили в домогательстве к школьнице

В соцсетях родители 14-летней школьницы заявили о непристойном поведении учителя физкультуры, сообщает Zakon.kz.

По словам матери девочки, педагог приставал к ее дочери.



"Он ей писал и отправлял голосовые сообщения с непристойными предложениями и намеками на близость с ним", – цитирует автора поста Pavlodarnews.kz.

На ситуацию отреагировали в отделе образования Экибастуза.

"Никаких обращений родителей, учеников ни прежде, ни сейчас в отношении этого педагога не было. Как только мы увидели эту информацию в соцсетях, передали ее в полицию для назначения проверки", – уточнили в отделе.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 123 УК РК "Понуждение к половому сношению".

Ранее сообщалось, что в Узбекистане учителя арестовали на пять суток за домогательства к девочкам.