В Турции зафиксировали землетрясение

В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени в районе Саимбейли.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 км

Между тем, накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 39 км от турецкого города Малатья.

Отметим, что 18 июня сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае.