Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Турции зафиксировали землетрясение

сейсмологи Фото: wikimedia.org
В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени в районе Саимбейли.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 км

Между тем, накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 39 км от турецкого города Малатья.

Отметим, что 18 июня сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае.

Читайте также

Макрон залпом выпил бутылку пива на публике

В МИД Китая заявили о самом низком уровне отношений с США

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter

Елена Беляева
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
кошелек
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась
природа
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления