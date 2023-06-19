В Турции зафиксировали землетрясение
Фото: wikimedia.org
В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени в районе Саимбейли.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 км
Между тем, накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 39 км от турецкого города Малатья.
Отметим, что 18 июня сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ