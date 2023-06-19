В Мангистау восемь учителей работали с поддельными дипломами

В колледжах Мангистауской области прокуратура выявила сотрудников, работающих с поддельными дипломами. Пять преподавателей обучали детей в колледжах Актау, еще трое – в Каракиянском районе. Об этом 19 июня 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

К примеру, один из правонарушителей на протяжении двух лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания.



"Судом Каракиянского района он был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа) с назначением наказания в виде 30 часов общественных работ". Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

За аналогичное правонарушение этот же суд вынес приговор в отношении двух других преподавателей того же колледжа, преподаватели уволены с работы.

По четырем эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии.

По одному факту досудебное расследование продолжается.

В ведомстве уточнили, что в 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении.

"Прокурорами по всем фактам было начато досудебное расследование и материалы переданы для дальнейшего расследования в органы полиции". Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

В июле 2022 года сообщалось, что более 120 преподавателей работали с поддельными дипломами в Алматинской области. Они предоставляли дипломы Казахского национального педагогического университета им. Абая.