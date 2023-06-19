Испанец Навас стал первым игроком в истории, кто выиграл три крупных чемпионата

Испанский защитник Хесус Навас вписал себя в историю мирового футбола. Он стал первым игроком который стал победителем на Чемпионате мира, Европы и Лиге наций, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



37-летний защитник "Севильи" в форме испанской дружины переиграл Хорватию по пенальти в финале Лиги наций-2023 со счетом 5:4.





Фото: Instagram/sefutbol

Как пишет журналист Педро Мартин, ветеран "Красной фурии" Хесус Навас 13 лет назад с национальной командой стал победителем мундиаля, а год спустя надел "золото" европейского первенства. И теперь на его груди красуется высшая медаль Лиги Наций. Он первый футболист в истории, кто достиг подобного результата.

Federaciones que tienen los 5 títulos UEFA de selecciones masculinas:

España

Francia



Federaciones con títulos en mundiales, eurocopas y Liga de Naciones:

España

Francia



Navas es el primer jugador que gana Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones. — Pedro Martin (@pedritonumeros) June 18, 2023

Этот сезон Навас может считать очень успешным для себя. Помимо Лиги Наций, в начале июня 37-летний игрок выиграл один из престижных клубных турниров УЕФА – Лигу Европы, причем в 4-й раз в своей карьере. Команда Хесуса тогда в финале была сильнее итальянской "Ромы".