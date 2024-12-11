Депутат о махинациях при получении субсидий в сельском хозяйстве: Там целая мафия

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в ходе пленарного заседания палаты 11 декабря 2024 года рассказал о коррупционных схемах, которые применяли для получения субсидий в сельском хозяйстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в Мажилисе с отчетом выступил глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. По его словам, объемы субсидирования наращиваются, однако вопросы их эффективного использования остались.

Его поддержал депутат Бакытжан Базарбек.

"Вообще я бы назвал отчет Высшей аудиторской палаты не аудиторским отчетом, а отчетом о состоянии коррупции в сельском хозяйстве. Коллеги, это шокирует вообще. В целом и общество, и народ должны знать об этом. Так, например, искусственно на протяжении двух лет корректировали статистику сельскохозяйственных животных, то есть завышали их количество, чтоб потом получать субсидии", – отметил он.

Указал он и на факты, когда в каком-то регионе объем субсидий превышал количество скота. Такое было, по его словам, в Алматинской области.

"Объем субсидий, например, в Алматинской области, был наибольшим по республике, а в Туркестанской области субсидий выделено намного меньше, но количество скота в Туркестанской области намного, в два раза больше, чем в Алматинской области... Маразм хищения субсидий достиг того, что был установлен факт субсидирования КРС, возраст которой указан 1299 месяцев. Это 108 лет с даты рождения коровы – 6 марта 1914 года. Другими словами, акиматы просубсидировали корову, которая родилась за два года до восстания Амангельды Иманова, на заре Первой мировой войны и за три года до Октябрьской революции", – указал мажилисмен.

Более того, по его данным, субсидии выдавали бездействующим фирмам, банкротам, лжепредприятиям и даже умершим людям.

"По 148 заявкам на сумму 254 млн тенге субъекты (предпринимательства. – Прим. ред.) были уже ликвидированы. В целом, я считаю, вопрос выдачи субсидии должен быть на особом контроле правоохранительных органов. Там целая мафия", – резюмировал Базарбек.

Ранее депутат Серик Егизбаев заявил, что уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане ниже, чем в России и Беларуси. Он высказался о важности поддержки агропромышленного комплекса.