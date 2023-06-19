Димаш Кудайберген опубликовал трогательный пост о дедушке
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген 18 июня 2023 года на странице в Instagram написал пост-прощание, посвященный покойному дедушке, сообщает Zakon.kz.
В своем посте Кудайберген отмечает, что "многое не успел сказать".
"Спасибо, папа. За то, что научил достигать высот, расширять свой кругозор, за духовные наставления, которые не дадут даже 100 школ. Я не смогу выразить словами свою благодарность тебе. Прощай, мой папочка. Ты всегда в моем сердце. Твой младший".Димаш Кудайберген
Певец поблагодарил всех за поддержку.
"Пусть в ваших семьях не будет печали", - написал он в заключении.
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В Сети появилось видео прощания с дедушкой Димаша Кудайбергена
13 июня 2023 года на 82-м году жизни не стало дедушки Димаша – Кудайбергена Айтбаева.
Димаш Кудайберген является старшим внуком, и по старинной казахской традиции воспитывался у бабушки и дедушки – Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева.
В 2019 году Кудайберген Айтбаев был награжден медалью за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны.
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