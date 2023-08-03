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Димаш Кудайберген опубликовал загадочный пост

Димаш Кудайберген опубликовал загадочный пост Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 3 августа 2023 года на странице в Instagram опубликовал видео со своим участием на фоне океана, подписав публикацию изречением японского писателя Харуки Мураками, сообщает Zakon.kz.

"Когда долго смотришь на океан, начинаешь скучать по людям, а когда долго смотришь на людей – по океану", – написал Димаш.

Также он опубликовал фотографии, которые сделал по дороге к Тихому океану.

Преданные фанаты не остались в стороне и оставили множество восторженных комментариев:

  • обещай быть счастливым, пожалуйста, больше от тебя ничего не нужно;
  • желаем тебе, Димаш, всегда быть в окружении всего, по чему ты будешь скучать;
  • если долго смотреть на тебя, дорогой, начинаешь скучать по твоему голосу и по твоим концертам;
  • благодарю за бесценное видео... Согревает и вселяет надежду... А взгляд глубже, чем этот океан... и как много сказано без слов.

Несколько дней назад артист опубликовал фото с тренировки перед сном.

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