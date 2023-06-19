Женщина, которая очнулась в гробу на своих похоронах, умерла спустя семь дней

Белла Монтойя, бывшая медсестра, находилась под постоянным наблюдением в реанимации после того, как провела пять часов в собственном гробу и очнулась на собственных похоронах, сообщает Zakon.kz.

76-летняя женщина, которую ошибочно объявили мертвой и которая удивила родственников, постучав в гроб, умерла. Белла Монтойя провела семь дней в реанимации, но умерла в пятницу после инсульта, сообщает Sky News.

Тело женщины привезли обратно в то же похоронное бюро, где она очнулась. Умершую похоронят на общественном кладбище.

Она находилась под постоянным наблюдением врачей после странного инцидента в городе Бабахойо. Власти начали расследование в отношении больницы и врачей после ее пробуждения. Также они проверили, каким образом больница выдает свидетельства о смерти.

Ее сын Гилберто рассказал, что пока не получил от властей никакого медицинского объяснения случившегося, и заявил, что "так больше продолжаться не может". Он добавил, что сестра умершей Белла Монтойи подала официальную жалобу и пытается установить личность врача, который объявил ее мертвой.