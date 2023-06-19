Женщина, которая очнулась в гробу на своих похоронах, умерла спустя семь дней
76-летняя женщина, которую ошибочно объявили мертвой и которая удивила родственников, постучав в гроб, умерла. Белла Монтойя провела семь дней в реанимации, но умерла в пятницу после инсульта, сообщает Sky News.
Тело женщины привезли обратно в то же похоронное бюро, где она очнулась. Умершую похоронят на общественном кладбище.
Она находилась под постоянным наблюдением врачей после странного инцидента в городе Бабахойо. Власти начали расследование в отношении больницы и врачей после ее пробуждения. Также они проверили, каким образом больница выдает свидетельства о смерти.
Ее сын Гилберто рассказал, что пока не получил от властей никакого медицинского объяснения случившегося, и заявил, что "так больше продолжаться не может". Он добавил, что сестра умершей Белла Монтойи подала официальную жалобу и пытается установить личность врача, который объявил ее мертвой.
INSÓLITO !! La iban a velar pero estaba VIVA— Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) June 10, 2023
Bella Montoya, mujer de la tercera edad fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo
Se la entregaron a su hijo al medio día para que realizara el velatorio! Pero a las 18:30 se dieron cuenta que aún estaba viva.#Babahoyo… pic.twitter.com/E84hcN3nzn