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В Южной Корее начали продавать золотые слитки в торговых автоматах

продажа золота Фото: GS Retail
В торговых автоматах круглосуточных магазинов GS Retail появились золотые слитки. Они пользуются популярностью на фоне сильного инфляционного давления во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Продажи золотых слитков в круглосуточных магазинах составили 19 млн долларов за последние девять месяцев, сообщает UPI.

Продажу слитков начали в сентябре 2022 года в пяти магазинах. Покупателям предоставляются слитки пяти размеров весом от 0,13 до 1,3 унций. Цены колеблются ежедневно в соответствии с международной оценкой стоимости золота.

Популярность золотых слитков в магазинах GS Retail побудила компанию увеличить количество торговых точек, в которых они продаются, до 50 к концу 2023 года.

"Самый популярный золотой слиток - самый маленький, весом 0,13 унции, цена которого в настоящее время составляет около 225 долларов. Люди в возрасте 20-30 лет, похоже, являются основными покупателями, приобретающими физическое золото в качестве инвестиционного инструмента, особенно в такие времена, как сейчас, когда его стоимость продолжает расти".представитель сети магазинов GS Retail

Цена на золото начала скакать в марте на фоне краха банка Silicon Valley Bank, и люди стали обращаться к золоту как к надежной инвестиции.

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