140 человек тушат пожар близ Астаны

19 июня близ Астаны загорелся сухостой, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, на данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

"В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы", – говорится в сообщении.

19 июня утром загорелся сухостой между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы.

