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140 человек тушат пожар близ Астаны

140 человек тушат пожар близ Астаны Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
19 июня близ Астаны загорелся сухостой, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, на данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей. 

"В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы", – говорится в сообщении. 

19 июня утром загорелся сухостой между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы. 

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