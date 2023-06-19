140 человек тушат пожар близ Астаны
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
19 июня близ Астаны загорелся сухостой, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС, на данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га.
Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.
"В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы", – говорится в сообщении.
19 июня утром загорелся сухостой между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы.
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